Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int Aktie
WKN: 913833 / ISIN: US22002T1088
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26.07.2026 07:01:06
Ausblick: Corporate Office Properties Trus öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Corporate Office Properties Trus gibt am 27.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,329 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Corporate Office Properties Trus 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 189,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Corporate Office Properties Trus 189,9 Millionen USD umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,34 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 766,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 763,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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