Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int Aktie

Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int

WKN: 913833 / ISIN: US22002T1088

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Corporate Office Properties Trus stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Corporate Office Properties Trus wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,329 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Corporate Office Properties Trus in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 179,9 Millionen USD im Vergleich zu 183,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,23 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 709,8 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 753,3 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int

Analysen zu Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int

Aktien in diesem Artikel

Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int

