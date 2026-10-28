Ausblick: Corporate Office Properties Trus vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Corporate Office Properties Trus lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Corporate Office Properties Trus im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 190,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,87 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,45 USD aus. Im Vorjahr waren 1,34 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 764,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 763,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at