Corsair Gaming Aktie
WKN DE: A2QBQA / ISIN: US22041X1028
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Corsair Gaming präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Corsair Gaming präsentiert in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,273 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2630,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,010 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 422,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 413,6 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,457 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,950 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,46 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,32 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
