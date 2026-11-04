Ausblick: Corsair Gaming veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Corsair Gaming wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,117 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 336,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 345,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,899 USD, gegenüber -0,120 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net