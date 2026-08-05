Corsair Gaming Aktie
WKN DE: A2QBQA / ISIN: US22041X1028
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Corsair Gaming zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Corsair Gaming wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,070 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Corsair Gaming noch -0,160 USD je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite soll Corsair Gaming 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 310,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Corsair Gaming 320,1 Millionen USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,720 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,43 Milliarden USD, gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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