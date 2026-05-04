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WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Corteva präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Corteva wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,17 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Corteva 0,950 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Corteva in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 4,64 Milliarden USD im Vergleich zu 4,42 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,66 USD im Vergleich zu 1,60 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 18,10 Milliarden USD, gegenüber 17,40 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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