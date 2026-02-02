Ausblick: Corteva präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Corteva wird am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,223 USD gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,98 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,24 Milliarden USD aus.

23 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,33 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 17,72 Milliarden USD, gegenüber 16,91 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at