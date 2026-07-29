Ausblick: Corteva vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Corteva veröffentlicht am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,24 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,92 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Corteva in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 6,60 Milliarden USD im Vergleich zu 6,46 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,76 USD je Aktie, gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 18,36 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 17,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at