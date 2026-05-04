Ausblick: Corticeira Amorim SGPS legt Quartalsergebnis vor

Corticeira Amorim SGPS wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,100 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Corticeira Amorim SGPS mit einem Umsatz von insgesamt 208,7 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,03 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,475 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,420 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 853,2 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 861,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at