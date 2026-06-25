Corus Entertainmen b Aktie

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25.06.2026 07:01:06

Ausblick: Corus Entertainment B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Corus Entertainment B wird am 26.06.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,038 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 257,7 Millionen CAD gegenüber 297,8 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,170 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,650 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 960,6 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 1,13 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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