Ausblick: Corus Entertainment B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Corus Entertainment B präsentiert in der am 14.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,005 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 17,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 327,2 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 269,6 Millionen CAD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,150 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,650 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,00 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,13 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at