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Corus Entertainmen b Aktie

Corus Entertainmen b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925798 / ISIN: CA2208741017

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09.04.2026 07:01:06

Ausblick: Corus Entertainment B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Corus Entertainment B wird am 10.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,120 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,280 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 235,2 Millionen CAD aus – eine Minderung von 13,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Corus Entertainment B einen Umsatz von 270,4 Millionen CAD eingefahren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,155 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,650 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 982,5 Millionen CAD, gegenüber 1,13 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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