Ausblick: Corvus Pharmaceuticals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Corvus Pharmaceuticals präsentiert am 12.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Corvus Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,129 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,160 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,150 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -1,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at