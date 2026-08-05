Corvus Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AFXS / ISIN: US2210151005
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Corvus Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Corvus Pharmaceuticals wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,159 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 59,00 Prozent verringert. Damals waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Corvus Pharmaceuticals soll in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,683 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von -0,2 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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