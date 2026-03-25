COSCO SHIPPING Energy Transportation Aktie

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WKN: 892640 / ISIN: CNE000001BD6

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25.03.2026 07:01:06

Ausblick: COSCO SHIPPING Energy Transportation mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

COSCO SHIPPING Energy Transportation wird am 26.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,240 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.

COSCO SHIPPING Energy Transportation soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,59 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,08 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,880 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,850 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 24,91 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 23,13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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