COSCO SHIPPING Energy Transportation Aktie
WKN: 892640 / ISIN: CNE000001BD6
|
26.04.2026 07:01:06
Ausblick: COSCO SHIPPING Energy Transportation vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
COSCO SHIPPING Energy Transportation wird am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,610 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 306,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,11 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 59,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,72 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,02 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,850 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 33,80 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 23,85 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: COSCO SHIPPING Energy Transportation vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: COSCO SHIPPING Energy Transportation gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.03.26
|Ausblick: COSCO SHIPPING Energy Transportation mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: COSCO SHIPPING Energy Transportation verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.