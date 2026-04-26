COSCO SHIPPING Energy Transportation Aktie

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WKN: 892640 / ISIN: CNE000001BD6

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: COSCO SHIPPING Energy Transportation vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

COSCO SHIPPING Energy Transportation wird am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,610 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 306,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,11 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 59,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,72 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,02 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,850 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 33,80 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 23,85 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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