Ausblick: COSMO ENERGY stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

COSMO ENERGY wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 131,30 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 86,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 938,26 JPY erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 605,43 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 8,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 662,43 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 687,45 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 811,15 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2.619,35 Milliarden JPY, gegenüber 2.791,87 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at