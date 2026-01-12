COSMOS Pharmaceutical Aktie

COSMOS Pharmaceutical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DLJE / ISIN: JP3298400007

12.01.2026 07:01:06

Ausblick: COSMOS Pharmaceutical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

COSMOS Pharmaceutical lässt sich am 13.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird COSMOS Pharmaceutical die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 84,01 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte COSMOS Pharmaceutical noch 79,31 JPY je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 244,10 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 261,84 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 401,10 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 390,86 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.074,39 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.011,39 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

