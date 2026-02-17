Costamare Aktie

Costamare

WKN DE: A1C8A6 / ISIN: MHY1771G1026

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Costamare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Costamare wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,741 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Costamare noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 204,0 Millionen USD gegenüber 542,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 62,37 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 3,00 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,44 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 966,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,06 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

