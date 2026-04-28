Ausblick: Costamare stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Costamare stellt am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,629 USD. Das entspräche einer Verringerung von 20,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,790 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Costamare nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 198,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 55,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 440,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,56 USD, gegenüber 2,86 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 802,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 846,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at