Ausblick: Costamare zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Costamare wird am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,570 USD. Das entspräche einer Verringerung von 17,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,690 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Costamare nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 193,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 210,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,55 USD im Vergleich zu 2,86 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 809,8 Millionen USD, gegenüber 846,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at