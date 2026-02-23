Ausblick: CoStar Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CoStar Group wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,272 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 81,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll CoStar Group 19 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 892,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CoStar Group 709,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,840 USD im Vergleich zu 0,340 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 3,24 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,74 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at