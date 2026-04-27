Ausblick: CoStar Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CoStar Group stellt am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,184 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CoStar Group noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 897,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 22,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 732,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,30 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 3,81 Milliarden USD, gegenüber 3,25 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at