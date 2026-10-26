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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: CoStar Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CoStar Group wird am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,337 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet.

CoStar Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 945,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 833,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie, gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 3,75 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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