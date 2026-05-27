Ausblick: Costco Wholesale legt Quartalsergebnis vor

Costco Wholesale öffnet am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal.

29 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,98 USD gegenüber 4,28 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 24 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 69,68 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 10,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Costco Wholesale einen Umsatz von 63,21 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 34 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 20,49 USD im Vergleich zu 18,21 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 31 Analysten durchschnittlich bei 300,15 Milliarden USD, gegenüber 275,24 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at