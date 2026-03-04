Ausblick: Costco Wholesale zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Costco Wholesale lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Costco Wholesale die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 28 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,55 USD. Dies würde einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Costco Wholesale 4,02 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Costco Wholesale im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 69,29 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 25 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,73 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 34 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,33 USD, wohingegen im Vorjahr noch 18,21 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 31 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 297,51 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 275,24 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at