Ausblick: Coterra Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Coterra Energy präsentiert in der am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

24 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,471 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,400 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Plus von 29,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,87 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,50 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 7,50 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 5,46 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at