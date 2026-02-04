Ausblick: Coty A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Coty A lädt am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,185 USD. Dies würde einem Zuwachs von 825,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Coty A 0,020 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,66 Milliarden USD – ein Minus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coty A 1,67 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,423 USD, gegenüber -0,440 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 5,88 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,89 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at