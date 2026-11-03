Ausblick: Coty A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coty A stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,124 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Coty A 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,53 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Milliarden USD in den Büchern standen.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,324 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,70 Milliarden USD, gegenüber 5,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net