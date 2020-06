Ausblick: Coupa Software präsentiert Quartalsergebnisse

Coupa Software stellt am 08.06.2020 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

20 Analysten schätzen, dass Coupa Software für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,069 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 106,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 31,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,475 USD je Aktie, gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 485,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 389,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at