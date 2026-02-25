Coupang Aktie
Ausblick: Coupang öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Coupang wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,029 USD je Aktie gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,97 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,06 Milliarden USD aus.
Der Ausblick von 15 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,165 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 34,81 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 30,27 Milliarden USD in den Büchern standen.
