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WKN DE: A2QQZ2 / ISIN: US22266T1097

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Coupang präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Coupang gibt am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Coupang für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,280 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,87 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,52 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,290 USD, gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 37,21 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 34,53 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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