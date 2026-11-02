Coupang Aktie
WKN DE: A2QQZ2 / ISIN: US22266T1097
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Coupang präsentiert Quartalsergebnisse
Coupang veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,095 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,30 Prozent auf 9,76 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,543 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 37,15 Milliarden USD, gegenüber 34,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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