Ausblick: Coursera gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Coursera lädt am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,104 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Coursera -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 293,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 56,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 187,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,550 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,23 Milliarden USD, gegenüber 757,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at