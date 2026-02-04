Ausblick: Coursera legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coursera stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Coursera noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,04 Prozent auf 191,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 179,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,392 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,510 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 752,4 Millionen USD, gegenüber 694,7 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at