Ausblick: Coursera veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Coursera wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,083 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Coursera 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 195,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Coursera 179,3 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,437 USD je Aktie, gegenüber -0,310 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 812,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 757,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at