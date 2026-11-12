Courtside Group Aktie
WKN DE: A3D733 / ISIN: US22275C1053
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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Courtside Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Courtside Group äußert sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,030 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 17,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,120 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 69,3 Millionen USD, gegenüber 61,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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