Ausblick: Courtside Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Courtside Group äußert sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,030 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 17,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,120 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 69,3 Millionen USD, gegenüber 61,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net