Ausblick: Cousins Properties öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cousins Properties wird am 27.07.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cousins Properties im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,147 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 199,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,568 USD, gegenüber 1,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 798,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 753,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at