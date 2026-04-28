Ausblick: Cousins Properties öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cousins Properties lädt am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,061 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Cousins Properties nach den Prognosen von 8 Analysten 256,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 250,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,274 USD im Vergleich zu 0,240 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,04 Milliarden USD, gegenüber 993,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at