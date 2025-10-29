Ausblick: Cousins Properties präsentiert Quartalsergebnisse

Cousins Properties wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,073 USD. Dies würde einem Zuwachs von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cousins Properties 0,070 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cousins Properties in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 239,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 209,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,365 USD, gegenüber 0,300 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 965,2 Millionen USD im Vergleich zu 856,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at