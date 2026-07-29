Ausblick: Cousins Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cousins Properties gibt am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 263,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 9,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 240,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,083 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,05 Milliarden USD, gegenüber 993,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at