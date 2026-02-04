Ausblick: Cousins Properties verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cousins Properties wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,063 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cousins Properties noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 250,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 11,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cousins Properties einen Umsatz von 225,3 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,323 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,300 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 980,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 856,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at