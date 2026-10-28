Cousins Properties Aktie
WKN DE: A2PL1S / ISIN: US2227955026
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Cousins Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Cousins Properties lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,098 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 264,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,218 USD je Aktie, gegenüber 0,240 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 1,06 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 993,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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