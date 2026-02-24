Ausblick: Covalon Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Covalon Technologies wird am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,040 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Covalon Technologies mit 0,040 CAD je Aktie genauso viel verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Covalon Technologies in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 8,9 Millionen CAD im Vergleich zu 8,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,120 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,080 CAD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 38,4 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 32,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at