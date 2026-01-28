Ausblick: Covenant Transport legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Covenant Transport wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,335 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Covenant Transport ein EPS von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,64 Prozent auf 293,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 277,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,55 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,16 Milliarden USD, gegenüber 1,13 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

