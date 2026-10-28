Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Covenant Transport legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Covenant Transport gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,428 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Covenant Transport 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 337,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Covenant Transport 296,9 Millionen USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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