Ausblick: Covenant Transport stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Covenant Transport wird am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,241 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Covenant Transport ein EPS von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 288,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 269,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,69 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,22 Milliarden USD, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at