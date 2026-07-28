Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Covenant Transport veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Covenant Transport wird am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,425 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,360 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 10,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 334,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 302,9 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD im Vergleich zu 0,270 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,16 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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