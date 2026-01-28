Coveo Solutions Aktie

Coveo Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C8KP / ISIN: CA22289D1078

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Coveo Solutions verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Coveo Solutions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,060 CAD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 37,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 47,5 Millionen CAD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,319 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,190 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 147,9 Millionen USD, gegenüber 185,4 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

